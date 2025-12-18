В Европе задались вопросом о санкциях против США

Профессор Малинен задался вопросом, введет ли ЕС санкции против США

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен задался вопросом, введет ли Европейский союз (ЕС) санкции против США из-за их угроз в адрес Венесуэлы. Свое заявление он опубликовал в соцсети Х.

«Теперь, когда президент США Дональд Трамп собирается вторгнуться в Венесуэлу, интересно, какие санкции наложит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на США? Запретит экспорт энергоносителей, я полагаю», — в шутку отметил Малинен.

Профессор иронично предположил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, «несомненно, призовет к распаду Соединенных Штатов Америки», повторяя риторику, которую она применяла по отношению к России. По его словам, президент Финляндии Александр Стубб в этом случае должен преподавать уроки о вторжении со стороны США.

Ранее Министерство иностранных дел России выразило надежду, что США не допустят роковой ошибки по эскалации ситуации вокруг Венесуэлы.