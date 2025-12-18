Реклама

13:32, 18 декабря 2025

В Кремле заявили о подготовке контактов с США по Украине

Песков: Кремль готовит контакты с США по итогам работы Вашингтона с Киевом и ЕС
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Москва готовит контакты с Вашингтоном по итогам работы США с Украиной и Европейским союзом (ЕС) в рамках урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, с тем чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с украинцами», — сказал представитель Кремля.

Ранее газета Politico сообщила о том, что Россия и США проведут переговоры по Украине в Майами в предстоящие выходные. Ожидается, что в состав российской делегации войдет глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Американскую сторону будут представлять спецпосланник администрации Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Издание также писало, что в Майами планируют встретиться для обсуждения вопроса территорий военные США и Украины.

