Взрывное устройство нашли в багажнике машины в одном из самых богатых российских городов

В Москве полиция задержала водителя, в машине которого было самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом пишет Telegram-канал «112».
Правоохранители заметили подозрительный автомобиль около Государственного научно-исследовательского института приборостроенияинститута (ГосНИИП). Когда они остановили машину, то водитель вел себя агрессивно. Его попросили открыть багажник, и внутри оказалось взрывное устройство. На место сразу же вызвали взрывотехников, которые при помощи робота-сапера обезвредили СВУ.
В настоящее время мотивы задержанного устанавливаются.
Ранее сотрудники силовых структур сорвали теракт, который спецслужбы Украины планировали устроить в людном месте Волгодонска (Ростовская область).