Российская тревел-блогерша объяснила моду на деревенскую красоту в России. Соответствующий материал опубликован в блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Так, инфлюэнсерша отметила, что городские девушки возвращаются к упомянутой эстетике на фоне трендов на натуральность. Так, среди представительниц женского пола стали популярны фотосессии в деревенском стиле, льняные платья, венки из полевых цветов и распущенные волосы.

«У нее [деревенской девушки] другие ценности. Не брендовая одежда и не дорогая косметика. А урожай в погребе, здоровая скотина во дворе, крепкий дом и любящая семья. Она не боится испачкать руки или сломать ноготь», — описала россиянка актуальный образ.

При этом юзерша объяснила, что многие устали от мейкапов, причесок и каблуков и выбирают естественные наряды и отсутствие косметики на лице. «Сегодня мы возвращаемся к этим корням. Понимаем, что где-то по пути потеряли что-то важное. И находим это в деревне. Вот она — настоящая красота. Без фильтров, без ретуши, без притворства», — заключила жительница России.

