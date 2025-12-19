Назван фаворит поединка между Джошуа и блогером

Букмекеры назвали фаворита поединка между блогером Джейком Полом и бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа. Об этом сообщает Sports.

Аналитики назвали британца фаворитом поединка с коэффициентом 1,12. На победу американского блогера можно поставить за 6,80.

Ожидается, что Джошуа победит досрочно — на это дают коэффициент 1,30 или 77 процентов вероятности. Наиболее вероятна победа уже в первом раунде — 3,00, во втором — 4,00, в третьем — 5,00.

Бой состоится 20 декабря в Майами и пройдет в формате восьми раундов по три минуты.