16:18, 19 декабря 2025Спорт

Назван фаворит поединка между Джошуа и блогером

Букмекеры назвали боксера Джошуа фаворитом поединка с блогером Полом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marco Bello / Reuters

Букмекеры назвали фаворита поединка между блогером Джейком Полом и бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа. Об этом сообщает Sports.

Аналитики назвали британца фаворитом поединка с коэффициентом 1,12. На победу американского блогера можно поставить за 6,80.

Ожидается, что Джошуа победит досрочно — на это дают коэффициент 1,30 или 77 процентов вероятности. Наиболее вероятна победа уже в первом раунде — 3,00, во втором — 4,00, в третьем — 5,00.

Бой состоится 20 декабря в Майами и пройдет в формате восьми раундов по три минуты.

