Назван триггер развития агрессивного рака кожи

Sci Adv: Посещение соляриев почти втрое повышает риск меланом

Искусственный загар может вредить коже сильнее, чем солнечный свет: к такому выводу пришли ученые Северо-Западного университета США. Исследование показало, что посещение соляриев почти втрое повышает риск меланомы и вызывает характерные мутации ДНК по всей поверхности кожи — даже там, где нет родинок. Работа опубликована в Science Advances (Sci Adv).

Проанализировав данные более 32 тысяч пациентов, исследователи выяснили, что меланома развивалась у 5,1 процента людей с историей использования соляриев против 2,1 процента в контрольной группе. Даже после учета возраста, пола, солнечных ожогов и семейного анамнеза риск оставался в 2,85 раза выше. Генетический анализ клеток кожи подтвердил: у любителей соляриев почти вдвое больше мутаций, связанных с раком.

Особое внимание ученых привлек тот факт, что у людей 30–40 лет, регулярно пользовавшихся солярием, кожа на генетическом уровне выглядела «старше», чем у многих людей 70–80 лет без такого опыта. Более того, опасные мутации обнаруживались и на участках тела, обычно скрытых от солнца, что указывает на особенно широкое и агрессивное воздействие искусственного ультрафиолета.

Авторы подчеркивают: накопленные мутации необратимы, а солярии уже признаны ВОЗ канцерогенами первого класса — наравне с табаком и асбестом. Ученые призывают ужесточить регулирование и как минимум полностью запретить искусственный загар для несовершеннолетних.

В октябре ученые выяснили, что регулярный прием ибупрофена может быть связан со снижением риска рака эндометрия.