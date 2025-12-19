Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:45, 19 декабря 2025Наука и техника

Назван триггер развития агрессивного рака кожи

Sci Adv: Посещение соляриев почти втрое повышает риск меланом
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ILIA NEZNAEV / Shutterstock / Fotodom

Искусственный загар может вредить коже сильнее, чем солнечный свет: к такому выводу пришли ученые Северо-Западного университета США. Исследование показало, что посещение соляриев почти втрое повышает риск меланомы и вызывает характерные мутации ДНК по всей поверхности кожи — даже там, где нет родинок. Работа опубликована в Science Advances (Sci Adv).

Проанализировав данные более 32 тысяч пациентов, исследователи выяснили, что меланома развивалась у 5,1 процента людей с историей использования соляриев против 2,1 процента в контрольной группе. Даже после учета возраста, пола, солнечных ожогов и семейного анамнеза риск оставался в 2,85 раза выше. Генетический анализ клеток кожи подтвердил: у любителей соляриев почти вдвое больше мутаций, связанных с раком.

Особое внимание ученых привлек тот факт, что у людей 30–40 лет, регулярно пользовавшихся солярием, кожа на генетическом уровне выглядела «старше», чем у многих людей 70–80 лет без такого опыта. Более того, опасные мутации обнаруживались и на участках тела, обычно скрытых от солнца, что указывает на особенно широкое и агрессивное воздействие искусственного ультрафиолета.

Авторы подчеркивают: накопленные мутации необратимы, а солярии уже признаны ВОЗ канцерогенами первого класса — наравне с табаком и асбестом. Ученые призывают ужесточить регулирование и как минимум полностью запретить искусственный загар для несовершеннолетних.

В октябре ученые выяснили, что регулярный прием ибупрофена может быть связан со снижением риска рака эндометрия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Эспаньоле» подтвердили смерть командира

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Тихонов назвал глупым предложение сделать Сафонова заслуженным мастером спорта

    Набиуллина рассказала о компромиссе по ключевой ставке

    Зумеры назвали самых красивых звезд

    На Украине положение ВСУ в Северске описали словом «срака»

    Производитель пылесосов выпустит смартфон

    В Москве соседи пенсионерки пожаловались на мусор и тараканов из ее квартиры

    МВД занялось обратившейся на прямую линию Путина пенсионеркой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok