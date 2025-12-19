Реклама

20:27, 19 декабря 2025Забота о себе

Названы наименее вредные алкогольные напитки

Диетолог Ладлам-Рейн назвала водку и текилу наименее вредным алкоголем
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 5PH / Shutterstock / Fotodom

Водка, текила и джин являются наименее вредными алкогольными напитками, считает диетолог Никола Ладлам-Рейн. Ее мнение опубликовало издание Daily Mail.

Специалист объяснила, что в крепких спиртных напитках практически нет калорий, сахара и добавок, которые приносят организму дополнительный вред. «Нагрузку на печень оказывает только алкоголь, без дополнительного воздействия сахара или жира», — пояснила она.

Сравнительно безопасными спиртными напитками Ладлам-Рейн назвала шампанское и вино, у которых также сравнительно небольшая калорийность. «Смысл сравнивать степень вреда алкоголя есть только при употреблении его в небольшом количестве. Если выпить несколько порций, то ощутимый удар нанесет любой напиток», — подчеркнула диетолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Василиса Непомнящих развеяла популярный миф о предотвращении похмелья. По ее словам, съеденное натощак сливочное масло не спасает от головной боли на следующий после застолья день.

