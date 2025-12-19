Появились подробности о подозреваемом в убийстве культового режиссера

TMZ: У сына американского режиссера Роба Райнера была диагностирована шизофрения

Сын культового американского режиссера Роба Райнера, подозреваемый в убийстве родителей, страдает шизофренией. Об этом пишет TMZ со ссылкой на источники.

Согласно информации портала, Нику Райнеру был поставлен соответствующий диагноз, он находился под наблюдением психиатра.

За три-четыре недели до убийства в доме Райнеров врачи поменяли ему лекарство. Как утверждают источники TMZ, после этого состояние Ника Райнера стало менее стабильным. Врачи пытались скорректировать дозировку препарата, однако это не помогало.

Ранее стало известно, что Роб Райнер незадолго до кончины признавался, что боится собственного сына. Он рассказал о своих опасениях на вечеринке телеведущего Конана О'Брайена, которую посетил за день до трагедии.

Полицейские обнаружили Райнера и его супругу в их доме в Лос-Анджелесе 15 декабря. Главным подозреваемым в нападении на пару стал их 32-летний сын Ник, он был задержан.