Убитый Роб Райнер признавался в страхе перед собственным сыном

Daily Mail: Режиссер Роб Райнер признавался, что боится своего сына Ника

Культовый голливудский режиссер Роб Райнер незадолго до кончины признавался, что боится собственного сына. Об этом пишет Daily Mail.

Райнер рассказал о своих опасениях на вечеринке телеведущего Конана О'Брайена, которую посетил за день до трагедии. По словам гостей, кинематографист заговорил об отношениях с сыном Ником, перед тем как покинул праздник. «Я ужасно боюсь Ника. Не могу поверить, что говорю это, но я боюсь своего сына. Думаю, он может мне навредить», — якобы заявил он.

Полицейские обнаружили Райнера и его супругу в их доме в Лос-Анджелесе 15 декабря. Главным подозреваемым в нападении на пару стал их 32-летний сын Ник, он был задержан. 17 декабря прокуратура предъявила ему обвинения в убийстве. Известно, что на протяжении долгих лет Ник Райнер боролся с наркозависимостью.