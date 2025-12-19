Реклама

16:35, 19 декабря 2025Россия

Путин высказался о ранних браках и привел в пример семью Кадырова

Путин: Традиция ранних браков на Кавказе — это правильно
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alex Ageev / Shutterstock / Fotodom

Президент России Владимир Путин высказался о ранних браках на Кавказе. Об этом он рассказал на прямой линии, трансляцию которой ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Традиция ранних браков на Кавказе — это правильно, и с жителей региона нужно брать пример, сказал Путин. В качестве примера он привел детей главы Чечни Рамзана Кадырова. Известно, что сын руководителя республики Адам женился до достижения совершеннолетия.

На слова Путина уже отреагировали в Чечне. «Рамзан Кадыров — достойный пример для всей страны», — написал в Telegram министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Во время прямой линии Владимир Путин получил приглашение на свадьбу. 23-летний журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке в прямом эфире.

