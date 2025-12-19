Путина попросили отремонтировать трассу на севере РФ

Путина попросили отремонтировать трассу Усинск - Нарьян-Мар

Журналист из Республики Коми от лица жителей северных регионов РФ попросила президента Владимира Путина отремонтировать региональную трассу Усинск - Нарьян-Мар в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Корреспондент «Коминформа», член общественной палаты региона Дарья Шучалина напомнила, что большая часть Республики Коми и соседний регион, Ненецкий автономный округ, отрезаны от большой земли, так как не имеют круглогодичного автомобильного сообщения с центром страны. «Дорога из Москвы заканчивается на территории нашей республики, и дальше на север пути нет. Вместе с тем есть востребованная дорога Сыктывкар - Усинск - Печора - Нарьян-Мар. Это более тысячи километров, 869 из которых пролегают на территории нашей реуспублики. Трасса обеспечивает круглогодичный северный завоз, связь населенных пунктов и, самое главное, безопасное передвижение северян», — рассказала журналист. Однако, подчеркнула она, в данный момент большая часть дороги находится в «ужасающем» состоянии, а ремонтировать дорогу общефедерального значения лишь из бюджета Республики Коми не представляется возможным. В связи с этим Шучалина предложила Путину передать «автодорогу жизни» в федеральную собственность. По ее словам, это позволит стабилизировать северный завоз для большого числа людей, обеспечить связь с центром РФ и придать новый импульс северным регионам.

Глава государства заявил, что на данный момент практически все федеральные трассы в стране доведены до нормативного состояния. «Сейчас упор делается на развитие и доведение до нормативного состояния региональных дорог», — добавил он. Путин отметил, что ему известно о проблемном состоянии трассы Усинск-Нарьян-Мар. Президент заверил, что обсудит сложившуюся ситуацию с правительством, чтобы привести дорогу в нормативное состояние. В заключение он уточнил, что решения по срокам и конкретным мерам должны приниматься с учетом планов развития опорной дорожной сети в стране.

