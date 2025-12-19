Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:03, 19 декабря 2025Россия

Путину не передали деликатесы из США

Песков сообщил, что Путину не передавали никаких деликатесов из США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин не получил никаких деликатесов из США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Ранее в одном из московских ресторанов спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф попробовал икру из Николаевского района. Угощение очень понравилось Уиткоффу, и ему подарили целый ящик икры, который затем он отвез Дональду Трампу.

Пескова спросили, получил ли какой-нибудь презент Путин. «Нет», — кратко ответил на вопрос пресс-секретарь.

По данным ЮMoney и «Чек Индекса», с 1 по 10 декабря в России на 7 процентов упала средняя цена красной икры. 100 граммов этого деликатеса подешевели до 913 рублей, а число покупок выросло на 14 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    В России изменят названия некоторых профессий

    Над двумя российскими городами прогремели взрывы

    Путину не передали деликатесы из США

    Врач объяснил феномен «горящего» пениса во время секса

    Огромный аллигатор пробрался в магазин и попал на видео

    В Европе испугались необычного слова в речи Путина

    «Опасный» запуск фейерверков может обернуться немаленьким штрафом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok