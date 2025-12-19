Путину не передали деликатесы из США

Песков сообщил, что Путину не передавали никаких деликатесов из США

Президент России Владимир Путин не получил никаких деликатесов из США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Ранее в одном из московских ресторанов спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф попробовал икру из Николаевского района. Угощение очень понравилось Уиткоффу, и ему подарили целый ящик икры, который затем он отвез Дональду Трампу.

Пескова спросили, получил ли какой-нибудь презент Путин. «Нет», — кратко ответил на вопрос пресс-секретарь.

По данным ЮMoney и «Чек Индекса», с 1 по 10 декабря в России на 7 процентов упала средняя цена красной икры. 100 граммов этого деликатеса подешевели до 913 рублей, а число покупок выросло на 14 процентов.