08:11, 19 декабря 2025Мир

Россия отказалась идти на компромисс в отношении размещения на Украине войск НАТО

Замглавы МИД Грушко: РФ не пойдет на уступки в отношении войск НАТО на Украине
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Pixabay

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что Россия категорически отвергает любые компромиссы по размещению на территории Украины натовских войск, ударного вооружения и по вопросу членства Украины в НАТО — это абсолютно неприемлемо.

«Членство Украины в Североатлантическом блоке, а также размещение на ее территории натовских воинских контингентов и ударных вооружений. Для нас это абсолютно неприемлемо», — заявил Грушко, добавив, что Россия неоднократно разъясняла свою позицию.

Ранее директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД России Владислав Масленников высказался об отношениях Москвы с НАТО. Масленников назвал условия для возобновления диалога с НАТО и подчеркнул, что Москва открыта к разговору при отказе НАТО от антироссийской позиции.

