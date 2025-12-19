Россия отказалась идти на компромисс в отношении размещения на Украине войск НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что Россия категорически отвергает любые компромиссы по размещению на территории Украины натовских войск, ударного вооружения и по вопросу членства Украины в НАТО — это абсолютно неприемлемо.
«Членство Украины в Североатлантическом блоке, а также размещение на ее территории натовских воинских контингентов и ударных вооружений. Для нас это абсолютно неприемлемо», — заявил Грушко, добавив, что Россия неоднократно разъясняла свою позицию.
Ранее директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД России Владислав Масленников высказался об отношениях Москвы с НАТО. Масленников назвал условия для возобновления диалога с НАТО и подчеркнул, что Москва открыта к разговору при отказе НАТО от антироссийской позиции.