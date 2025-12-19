Реклама

01:32, 19 декабря 2025Мир

В МИД назвали условия для возобновления диалога с НАТО

МИД: Россия открыта к разговору при отказе НАТО от антироссийской позиции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

Директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД России Владислав Масленников высказался об отношениях Москвы с НАТО. Его слова приводят «Известия».

Масленников назвал условия для возобновления диалога с НАТО и подчеркнул, что Москва открыта к разговору при отказе НАТО от антироссийской позиции.

«Руководство альянса заявляет о том, что Россия останется ключевой угрозой безопасности даже после разрешения украинского кризиса. Если же НАТО будет готова отказаться от своей антироссийской позиции и пойти на диалог на основе уважения и учета взаимных интересов и принципа равной и неделимой безопасности, то мы к разговору открыты», — сказал он.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия якобы будет представлять угрозу для НАТО после окончания конфликта на Украине. Он призвал союзников по альянсу проявить солидарность со странами восточного фланга НАТО, резко увеличившими расходы на оборону.

