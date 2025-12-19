Россия передала Украине в 38 раз больше тел военнослужащих

Мединский: Россия передала Украине 1000 тел военнослужащих ВСУ

Россия передала 1000 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский в Telegram.

При этом Украина передала 26 тел российских военных, что в 38 раз меньше.

Обмен состоялся в рамках стамбульских договоренностей, уточнил Мединский. Других деталей передачи тел он не привел.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил о передаче Украине в 50 раз больше останков павших бойцов. По его данным, Россия в ходе обменов с Украиной передала Киеву 11 тысяч тел военных, а получила только 207.