12:29, 19 декабря 2025Россия

Россия передала Украине в 38 раз больше тел военнослужащих

Мединский: Россия передала Украине 1000 тел военнослужащих ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Владимира Мединского / РИА Новости

Россия передала 1000 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский в Telegram.

При этом Украина передала 26 тел российских военных, что в 38 раз меньше.

Обмен состоялся в рамках стамбульских договоренностей, уточнил Мединский. Других деталей передачи тел он не привел.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил о передаче Украине в 50 раз больше останков павших бойцов. По его данным, Россия в ходе обменов с Украиной передала Киеву 11 тысяч тел военных, а получила только 207.

