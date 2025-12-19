Реклама

Россиянка выиграла международный оперный конкурс

Уроженка Башкортостана Валиева выиграла международный оперный конкурс в Латвии
Екатерина Ештокина

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Россиянка Аделина Валиева выиграла международный оперный конкурс в Латвии. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Уроженка Башкортостана завоевала первое место на международном соревновании оперных певцов. Мероприятие было организовано всемирно известной латвийской оперной дивой Инессой Галанте.

«Победа стала значимым событием как для самой артистки, так и для культурного сообщества Башкортостана. Именно здесь были заложены основы ее профессионального пути в академическом вокале», — говорится в посте.

В ноябре 93-летний россиянин выиграл состязание по тяжелой атлетике. Житель Ульяновска зрелого возраста Николай Исаков принял участие в Кубке России.

