Россиянка выиграла международный оперный конкурс

Уроженка Башкортостана Валиева выиграла международный оперный конкурс в Латвии

Россиянка Аделина Валиева выиграла международный оперный конкурс в Латвии. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Уроженка Башкортостана завоевала первое место на международном соревновании оперных певцов. Мероприятие было организовано всемирно известной латвийской оперной дивой Инессой Галанте.

«Победа стала значимым событием как для самой артистки, так и для культурного сообщества Башкортостана. Именно здесь были заложены основы ее профессионального пути в академическом вокале», — говорится в посте.

