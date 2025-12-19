Российского футбольного судью задержали при попытке улететь за границу

Российского футбольного судью Егорова задержали при попытке улететь за границу

Российского футбольного судью Егора Егорова задержали при попытке улететь за границу. Об этом журналист Иван Карпов написал в своем Telegram-канале.

По информации источника, специалист пытался выехать из России, однако его задержали сотрудники полиции. Отмечается, что причиной стало уголовное дело против совладельца «Торпедо» Леонида Соболева.

Ранее Соболева и директора команды Валерия Скородумова обвинили в подкупе судьи футбольных матчей на сумму более одного миллиона рублей. Им было предъявлено обвинение в трех преступлениях по части 2 статьи 184 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенное организованной группой») УК РФ.

Скородумов и Соболев хотели купить победу «Торпедо» в матчах против клубов «Родина», «Шинник» и «Урал». Они оценили пенальти или удаление в составе соперника в 250 тысяч рублей за каждый, в 3 миллиона рублей — победу над «Уралом» в 29-м туре, в 500 тысяч рублей — ничью со счетом 1:1.

