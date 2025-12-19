Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:26, 19 декабря 2025Спорт

Российского футбольного судью задержали при попытке улететь за границу

Российского футбольного судью Егорова задержали при попытке улететь за границу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российского футбольного судью Егора Егорова задержали при попытке улететь за границу. Об этом журналист Иван Карпов написал в своем Telegram-канале.

По информации источника, специалист пытался выехать из России, однако его задержали сотрудники полиции. Отмечается, что причиной стало уголовное дело против совладельца «Торпедо» Леонида Соболева.

Ранее Соболева и директора команды Валерия Скородумова обвинили в подкупе судьи футбольных матчей на сумму более одного миллиона рублей. Им было предъявлено обвинение в трех преступлениях по части 2 статьи 184 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенное организованной группой») УК РФ.

Скородумов и Соболев хотели купить победу «Торпедо» в матчах против клубов «Родина», «Шинник» и «Урал». Они оценили пенальти или удаление в составе соперника в 250 тысяч рублей за каждый, в 3 миллиона рублей — победу над «Уралом» в 29-м туре, в 500 тысяч рублей — ничью со счетом 1:1.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бригада «Эспаньола» подтвердила смерть своего командира. На причину смерти они только намекнули

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    Экс-замглавы облсуда российского региона заявила о недоказанности вины по делу о коррупции

    Пояс для чулок назвали самым модным аксессуаром 2026 года

    Госсекретарь США назвал единственный путь завершения конфликта на Украине

    Более 200 рейсов задержали в аэропорту Дубая

    США признали ограниченность своих ресурсов для помощи другим странам

    В России подняли цену на водку

    Один из заразившихся кишечной инфекцией в подмосковном пансионате скончался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok