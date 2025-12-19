Реклама

20:29, 19 декабря 2025Мир

Рубио передал поздравление Лаврову

AP: Рубио передал Лаврову поздравление с Рождеством
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио передал главе МИД России Сергею Лаврову поздравление с Рождеством в ходе пресс-конференции. Трансляцию ведет агентство Associated Press (AP).

«Если он смотрит — с Рождеством, Сергей!» — сказал госсекретарь, отвечая на вопросы журналистов о России.

Ранее Рубио заявил, что США хотят выяснить, какие условия урегулирования конфликта готовы принять Россия и Украина, чтобы сблизить позиции сторон и прийти к мирному соглашению.

Дипломат добавил, что Соединенные Штаты являются «единственной страной в мире», которая может поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта.

