Глава RT Симоньян согласилась с назвавшим американцев толстыми Хегсетом

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян согласилась со словами главы Пентагона Питом Хегсетом, рассказавшим о «слишком толстых или слишком тупых» американцах. В своем Telegram-канале она заявила, что в том числе из-за этого вернулась в Россию.

«Все никак не могла сформулировать, почему, окончив школу в Америке, я там не осталась. Вот же!» — отреагировала журналистка на слова Хегсета.

18 декабря Хегсет заявил, что в США есть проблемы с набором в армию. Глава Пентагона отметил, что среди молодых американцев «слишком много толстых или слишком тупых».

Ранее Симоньян отметила, что американцы и россияне очень похожи. Она заявила, что среди жителей США есть много душевных людей.