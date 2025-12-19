Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:22, 19 декабря 2025Интернет и СМИ

Симоньян объяснила возвращение из США в Россию

Глава RT Симоньян согласилась с назвавшим американцев толстыми Хегсетом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян согласилась со словами главы Пентагона Питом Хегсетом, рассказавшим о «слишком толстых или слишком тупых» американцах. В своем Telegram-канале она заявила, что в том числе из-за этого вернулась в Россию.

«Все никак не могла сформулировать, почему, окончив школу в Америке, я там не осталась. Вот же!» — отреагировала журналистка на слова Хегсета.

18 декабря Хегсет заявил, что в США есть проблемы с набором в армию. Глава Пентагона отметил, что среди молодых американцев «слишком много толстых или слишком тупых».

Ранее Симоньян отметила, что американцы и россияне очень похожи. Она заявила, что среди жителей США есть много душевных людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Эспаньоле» подтвердили смерть командира

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Обыски у Ермака объяснили

    В Госдуме выразили готовность помочь украинцам в России проголосовать на выборах Украины

    Посла России вызвали в МИД Дании

    Набиуллина заявила о минимальном за пять лет росте цен в России

    В России объяснили заступление «Орешника» на боевое дежурство в Белоруссии

    Россиянин поставил на победу «Зенита» и выиграл 17 миллионов рублей

    Симоньян объяснила возвращение из США в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok