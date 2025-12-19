Реклама

Россия
12:00, 19 декабря 2025

В России назвали условие для соглашения о мире на Украине

Депутат Чепа: Только Россия и США могут договориться о мире на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Только Россия и США могут договориться и найти какой-то консенсус, чтобы мирное соглашение по Украине начало действовать, убежден первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Об условии заключения сделки он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказался об урегулировании конфликта на Украине. «Решение может быть достигнуто только в случае соглашения на высшем уровне между США и Российской Федерацией», — заявил он.

Депутат сообщил, что солидарен с мнением Сийярто. Чепа отметил, что стороной и организатором конфликта являлись страны НАТО. При этом и Европа, и США продолжают его подогревать, указал парламентарий.

«США продолжают подогревать конфликт, поставляя оружие Европе, которое с их согласия идет на Украину. С другой стороны, в отличие от агрессивной милитаризованной оголтелой русофобской политики, которую проводит Европа, Америка пытается находить экономические интересы от сотрудничества с Россией, тем самым зарабатывая для себя значительные дивиденды и наклоняя своего экономического противника и политического партнера — Европу», — поделился он.

Поэтому на сегодняшний день Европа не является стороной переговорного процесса и только Россия и Америка могут договориться о мире на Украине, подытожил Чепа.

«Мы видим, что на сегодняшний день Украине значительно выгоднее сотрудничать с Европой. [Президент Украины Владимир] Зеленский спит и видит, что каким-то образом уйдет [президент США Дональд] Трамп и стратегия политики США относительно Украины изменится. Понимая, что сегодня США являются ведущим игроком со стороны НАТО, они вынуждены подчиняться позициям Трампа, поэтому сегодня таким образом постепенно идет движение к тем договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже на встрече президентов России и США», — заключил депутат.

До этого Сийярто заявлял о готовности Венгрии принять у себя президентов России и США. Он отметил, что Будапешт примет двух лидеров в любое время.

