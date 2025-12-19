Реклама

Мир
04:13, 19 декабря 2025Мир

В Финляндии резко высказались о российских активах

Экс-советник МИД Линнайнмаки: ЕС может навредить себе при игнорировании Бельгии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Экс-советник МИД Финляндии Йоэль Линнайнмаки высказался о ситуации с замороженными российскими активами. Его слова приводит газета Iltalehti.

Линнайнмаки резко высказался о российских активах и подчеркнул, что Евросоюз может навредить себе, если будет игнорировать позицию Бельгии по этому вопросу.

«Это [решение] оставит глубокие раны внутри ЕС, которые не забудутся долгое время, а также может затруднить принятие решений в будущем», — сказал он.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Евросоюз вынужден прибегнуть к конфискации замороженных российских активов ради сохранения Украины. В свою очередь, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что конфискация активов может привести к экономическому краху королевства.

