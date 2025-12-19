Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:06, 19 декабря 2025Экономика

В пустыне в Саудовской Аравии выпал снег

В горах и пустынях Саудовской Аравии выпал снег
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: @alekhbariyaEN / X

В середине декабря в горах и пустынях Саудовской Аравии выпал снег. Об этом сообщил телеканал «Аль-Ибхария» в социальной сети X.

Редкое для Аравийского полуострова явление наблюдалось в нескольких регионах страны. На кадрах, опубликованных журналистами, можно увидеть снег, покрывший горы Неома в Трояне и Аль-Лоуз в Табуке. На некоторых территориях температура упала ниже нуля, а на дорогах образовался гололед. В связи с непогодой в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, школьников перевели на дистанционное обучение. По прогнозам синоптиков, снега в северных районах страны может выпасть еще больше.

Ранее в декабре стало известно, что в Иране пляж окрасился в кровавый цвет после мощного ливня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Что стоять на пороге — заходи в дом!» Путин пошутил о Зеленском после фото со стелой Купянска и порассуждал о его талантах

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Банк России понадеялся на продолжение снижения инфляции

    Москвичам пообещали Новый год как в кино

    Раскрыта реакция конкурента Сафонова на игру россиянина в стартовом составе ПСЖ

    Путин рассказал о сложной и опасной истории

    Путин отреагировал на снижение ключевой ставки фразой «стараюсь не вмешиваться»

    Путин высказался о страданиях бизнеса от налогов

    В Британии обратили внимание на одну деталь на карте за спиной Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok