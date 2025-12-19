В пустыне в Саудовской Аравии выпал снег

В горах и пустынях Саудовской Аравии выпал снег

В середине декабря в горах и пустынях Саудовской Аравии выпал снег. Об этом сообщил телеканал «Аль-Ибхария» в социальной сети X.

Редкое для Аравийского полуострова явление наблюдалось в нескольких регионах страны. На кадрах, опубликованных журналистами, можно увидеть снег, покрывший горы Неома в Трояне и Аль-Лоуз в Табуке. На некоторых территориях температура упала ниже нуля, а на дорогах образовался гололед. В связи с непогодой в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, школьников перевели на дистанционное обучение. По прогнозам синоптиков, снега в северных районах страны может выпасть еще больше.

Ранее в декабре стало известно, что в Иране пляж окрасился в кровавый цвет после мощного ливня.

