Бывший СССР
17:58, 19 декабря 2025Бывший СССР

В ВСУ испугались нехватки денег с кредита ЕС на продолжение конфликта

Times: В ВСУ считают, что Киеву не хватит 90 млрд евро с кредита ЕС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что Киеву не хватит 90 миллиардов евро кредита, выделенных Евросоюзом (ЕС), даже на один год ведения боевых действий. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Times.

«Девяносто миллиардов недостаточно, чтобы вести боевые действия в течение года», — приводятся в публикации слова источника.

Ранее стало известно, что на саммите Европейского союза лидеры стран объединения решили, что согласованный план кредитования Украины на сумму 90 миллиардов евро «не будет налагать никаких финансовых обязательств на Чехию, Венгрию и Словакию». Однако в ЕС уточнили, что эти страны заставят «политически заплатить за это».

Также венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро для Украины, поскольку в случае неспособности Киева выполнить обязательства по его возврату ответственность за погашение легла бы на другие европейские страны.

