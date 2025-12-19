Реклама

10:30, 19 декабря 2025Россия

Вассерман ответил на резкое видео Алаудинова и угрозу в адрес своего помощника. Он считает, что достиг своей главной цели

Вассерман ответил на резкое видео Алаудинова и угрозу своему помощнику
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ответил на резкое видео командира «Ахмата» Апти Алаудинова. Тот ранее заявил, что у парламентария «спрашивалка не выросла» и что он считает необоснованной формулировку о необходимости «прекратить балаган». Вассерман же заметил, что замглавы Главного военно-политического управления (ГВПУ) Минобороны, скорее всего, лично не читал его обращение.

Депутат подчеркнул, что генерал-лейтенант, знает о его обращении только по пересказу, потому считает, что все сказанное «о команде агрессивных блогеров» относится к нему лично.

Отрадно уже то, что он публично подтвердил: ни с кем из этой агрессивной группы он не знаком. (...) Полагаю, этого заявления уже достаточно, чтобы считать достигнутой мою главную цель: лишить этих информационных агрессоров возможности угрожать другим поддержкой такого несомненно честного и серьезного человека, как Апти Аронович

Анатолий Вассермандепутат Государственной думы

Парламентарий добавил, что лишь просил Алаудинова признать, что все эти деятели не имеют с ним прямых взаимоотношений и прямой защиты от него. Он также прокомментировал угрозу в адрес своего помощника Романа Носикова. Глава «Ахмата» в своем видео заявил, что у того нет депутатской неприкосновенности, поэтому после новогодних праздников ему «воздадут по заслугам».

«Я не исключаю, что мой помощник предпримет какие-то меры в свою защиту, но, скорее всего, вполне самостоятельно. Если окажется, что ему нужно помочь, я, естественно, помогу», — подытожил Вассерман.

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Вассермана поддержал бывший народный губернатор Донбасса и ветеран СВО

Участник СВО, бывший народный губернатор Донбасса Павел Губарев заявил, что поддерживает письмо Анатолия Вассермана к Алаудинову.

«Окружение — разогнать. За базаром — следить. Русских — не провоцировать», — написал он. Он также вспомнил слова командира «Ахмата» про 31 год войны за Россию и отметил, что за его деятельностью следят.

Алаудинов отреагировал, записав короткое видео. В нем он назвал Губарева «представителем дома терпимости» и «женщиной с низкой социальной ответственностью».

Материалы по теме:
Алаудинов отреагировал на скандал с пьяной дракой бойца из Чечни. Генерал опубликовал пост, где говорится о позоре русских

21 июля 2025
«Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить балаган. Генерал ответил угрозой

18 декабря 2025
Блогеры, военкоры и бойцы СВО поругались из-за «криптохохлов» — вмешались Бэтмен, глава «Ахмата» и лидер «Мужского государства»

21 ноября 2025

Не оставил он без внимания и ответ Вассермана. Он напомнил, что всегда всех призывает объединиться и не враждовать, и обратил внимание на тех, кто идет на эту вражду. Вассерман же, по словам командира, является человеком, который считает, что ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) — это нормально. «Вот вам и противники», — резюмировал он.

Вассерман призывал Алаудинова присмотреться к своему окружению

Он направил депутатский запрос, где написал, что уважает генерала, но обратил внимание, что вокруг того «вьются хороводом» деятели, которые считают Алаудинова «инструментом для решения личных проблем с правосудием». Депутат также отметил, что одна из этих персон значится в реестре террористов и экстремистов. Вассерман в связи с этим попросил военного «прекратить балаган».

«Вы что из моих действий считаете балаганом? Это то, что я 31 год воюю за Россию? Может, это для вас балаган? Может, то, что я четыре года почти уже скоро будет на СВО нахожусь?» — возмутился в ответ Алаудинов. Он посоветовал парламентарию заниматься своей работой и заявил, что «спрашивалка не выросла». Командир «Ахмата» также припомнил Вассерману наличие у того вплоть до 2016 года украинского гражданства.

