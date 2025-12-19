Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:27, 19 декабря 2025Россия

Вассерман объяснил резкое видео командира «Ахмата» со словами «спрашивалка не выросла»

Вассерман предположил, что записавший резкое видео Алаудинов не читал его запрос
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Записавший резкое видео в адрес депутата Госдумы (ГД) Анатолия Вассермана командир «Ахмата» Апти Алаудинов мог поступить таким образом, так как, возможно, не читал запроса парламентария, а ознакомился с ним в пересказе. Так поступок Алаудинова, который также занимает пост замглавы Главного военно-политического управления (ГВПУ) Миноброны, в комментарии НСН объяснил сам Вассерман.

По словам депутата, если бы записавший видео со словами «спрашивалка не выросла» Алаудинов прочел текст запроса самостоятельно, то понял бы, что с самим командиром «Ахмата» у Вассермана нет разногласий.

Материалы по теме:
«Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить балаган. Генерал ответил угрозой
«Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить балаган. Генерал ответил угрозой
18 декабря 2025
Алаудинов отреагировал на скандал с пьяной дракой бойца из Чечни. Генерал опубликовал пост, где говорится о позоре русских
Алаудинов отреагировал на скандал с пьяной дракой бойца из Чечни. Генерал опубликовал пост, где говорится о позоре русских
21 июля 2025
Блогеры, военкоры и бойцы СВО поругались из-за «криптохохлов» — вмешались Бэтмен, глава «Ахмата» и лидер «Мужского государства»
Блогеры, военкоры и бойцы СВО поругались из-за «криптохохлов» — вмешались Бэтмен, глава «Ахмата» и лидер «Мужского государства»
21 ноября 2025

«Он счел, что все, что я говорил об этой банде агрессивных блогеров, я сказал о нем. Хотя, естественно, если прочесть то, что я написал, вполне очевидно, что к нему у меня нет никаких претензий», — предположил парламентарий. По мнению Вассермана, запрос достиг цели, так как глава «Ахмата» открестился от упомянутой «банды». Также он добавил, что при необходимости будет защищать помощника, в адрес которого поступили угрозы от Алаудинова.

Как сообщалось ранее, Алаудинов счел, что под призывом «приказать прекратить балаган» Вассерман имеет в виду именно его деятельность, и захотел узнать, что именно из его занятий — написание книг, «работу на объединение» или участие в СВО — депутат считает балаганом. Замглавы ГВПУ также сообщил, что приложит усилия, чтобы привлечь к ответственности помощника Вассермана, который и опубликовал депутатский запрос

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц назвал сигналом Путину решение ЕС по финансированию Украины

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Блогер описал города рядом с Москвой словами «не советую ездить»

    62-летняя актриса похвасталась фигурой в прозрачном платье без бюстгальтера

    Компания наказала сотрудника за пропуск новогоднего корпоратива

    Складного iPhone придется ждать долго

    Названы три главных импортера российской икры

    Премьер Италии обрадовалась отказу ЕС от передачи российских активов Украине

    Стало известно о подготовке ВСУ фейковых материалов об успехах на одном направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok