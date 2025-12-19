Вассерман объяснил резкое видео командира «Ахмата» со словами «спрашивалка не выросла»

Вассерман предположил, что записавший резкое видео Алаудинов не читал его запрос

Записавший резкое видео в адрес депутата Госдумы (ГД) Анатолия Вассермана командир «Ахмата» Апти Алаудинов мог поступить таким образом, так как, возможно, не читал запроса парламентария, а ознакомился с ним в пересказе. Так поступок Алаудинова, который также занимает пост замглавы Главного военно-политического управления (ГВПУ) Миноброны, в комментарии НСН объяснил сам Вассерман.

По словам депутата, если бы записавший видео со словами «спрашивалка не выросла» Алаудинов прочел текст запроса самостоятельно, то понял бы, что с самим командиром «Ахмата» у Вассермана нет разногласий.

«Он счел, что все, что я говорил об этой банде агрессивных блогеров, я сказал о нем. Хотя, естественно, если прочесть то, что я написал, вполне очевидно, что к нему у меня нет никаких претензий», — предположил парламентарий. По мнению Вассермана, запрос достиг цели, так как глава «Ахмата» открестился от упомянутой «банды». Также он добавил, что при необходимости будет защищать помощника, в адрес которого поступили угрозы от Алаудинова.

Как сообщалось ранее, Алаудинов счел, что под призывом «приказать прекратить балаган» Вассерман имеет в виду именно его деятельность, и захотел узнать, что именно из его занятий — написание книг, «работу на объединение» или участие в СВО — депутат считает балаганом. Замглавы ГВПУ также сообщил, что приложит усилия, чтобы привлечь к ответственности помощника Вассермана, который и опубликовал депутатский запрос