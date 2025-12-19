Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:33, 19 декабря 2025Из жизни

Владелец магазина отбился от грабителя лопатой и попал на видео

В Лондоне владелец магазина ударил грабителя лопатой и выгнал его
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Лондоне, Великобритания, грабитель пытался поджечь и ограбить магазин и получил отпор. Об этом пишет Need To Know.

Грабитель ворвался в магазин с канистрой в руках. Он разлил горючее за прилавком и стал угрожать владельцу, что подожжет помещение, если тот не отдаст ему деньги. Мужчина не испугался угроз и бросился к задней двери за лопатой. Вооружившись, он стал вытеснять преступника из магазина. Этот момент попал на видео.

Материалы по теме:
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Грабитель не хотел сдаваться. Обогнув владельца, он вернулся к прилавку и попытался забрать кассовый аппарат, но тот выскользнул из его рук. Когда преступник наклонился к нему, владелец магазина ударил его лопатой и вынудил отойти к входной двери, а затем выгнал на улицу с помощью второго мужчины.

Ранее сообщалось, что в Великобритании грабитель напал на 84-летнего мужчину в прачечной и попал за решетку. Пенсионер смог отбиться от него джинсами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Эспаньоле» подтвердили смерть командира

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    В российском городе разлилась река

    Тихонов назвал глупым предложение сделать Сафонова заслуженным мастером спорта

    Набиуллина рассказала о компромиссе по ключевой ставке

    Зумеры назвали самых красивых звезд

    На Украине положение ВСУ в Северске описали словом «срака»

    Производитель пылесосов выпустит смартфон

    В Москве соседи пенсионерки пожаловались на мусор и тараканов из ее квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok