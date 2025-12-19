Захарова обвинила Украину в войне с традиционными ценностями

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в Telegram удар Вооруженных сил Украины по Белгороду, в результате которого пострадал пятимесячный ребенок, обвинила Киев в войне с традиционными ценностями.

«Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями ВОВ/ВМВ — то есть тем, что составляет традиционные ценности», — написала дипломат.

Ранее сообщалось, что пострадавшего ребенка госпитализировали. У него диагностированы минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана головы.