Мир
01:34, 19 декабря 2025Мир

Захарова обвинила Украину в войне с традиционными ценностями

Захарова обвинила Украину в войне с традиционными ценностями
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в Telegram удар Вооруженных сил Украины по Белгороду, в результате которого пострадал пятимесячный ребенок, обвинила Киев в войне с традиционными ценностями.

«Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями ВОВ/ВМВ — то есть тем, что составляет традиционные ценности», — написала дипломат.

Ранее сообщалось, что пострадавшего ребенка госпитализировали. У него диагностированы минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана головы.

