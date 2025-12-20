Двукратный чемпион России по вольной борьбе сообщил о переходе под другой флаг

Двукратный чемпион России по вольной борьбе Шамиль Мамедов сообщил о переходе под флаг другой страны. Об этом спортсмен написал в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Со следующего сезона 24-летний борец будет выступать за Болгарию. «Большое спасибо за доверие и возможность выступать и бороться за Болгарию — буду делать все, чтобы оправдать ожидания», — отметил Мамедов. Он также поблагодарил Федерацию спортивной борьбы России (ФСБР) и тренерский штаб национальной команды за помощь.

Мамедов — двукратный чемпион России в весовой категории до 65 килограммов. Он выигрывал первенство страны в 2023 и 2024 году. Кроме того, в его активе бронзовая медаль чемпионата мира-2023.

В сентябре Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского борца вольного стиля Алика Хадарцева о смене спортивного гражданства на узбекское. Он настаивал, что может перейти под флаг другой страны без согласия ФСБР.