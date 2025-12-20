Реклама

13:32, 20 декабря 2025Культура

Киркоров рассказал о родстве с Вангой

Киркоров рассказал об избавлении от болезни благодаря Ванге
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что является двоюродным племянником провидицы Ванги. Об этом сообщает «Пятый канал».

Певец вспомнил, как в детстве сильно заболел в Болгарии, «прямо вот уже концы отдавал». Тогда родители отвели его к провидице: она «что-то пошаманила», дала травы и заявила, что Киркоров выздоровеет через два-три дня. Тогда он действительно быстро излечился.

Также Ванга напророчила, что артист женится в 27 лет, и все знаковые женщины в его жизни будут с именем на букву А. «Так и произошло: Алла, Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Анна Асти, Анна Нетребко, Алла-Виктория — дочь», — отметил Киркоров.

Ранее Киркоров впервые прокомментировал слова артистки Аллы Пугачевой о том, что их брак был «помощью другу». По словам певца, в этих словах нет ничего обидного.

