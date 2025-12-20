Реклама

21:44, 20 декабря 2025Культура

Киркоров впервые прокомментировал слухи о родстве с Кендалл Дженнер

Киркоров впервые рассказал о поездке в США и возможном родстве с Кендалл Дженнер
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров впервые прокомментировал слухи о том, что он является биологическим отцом американской модели и телезвезды Кендалл Дженнер. Он рассказал об этом в эфире шоу «Натальная карта».

Конспирологическая теория об их родстве появилась из-за сильного внешнего сходства Киркорова и предпоследнего ребенка из клана Кардашьян-Дженнер. Ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко добавила несколько фактов: в 1994 году Киркоров совершил поездку в США и мог в ходе своих гастролей познакомиться с Крис Дженнер. В 1995 году у них мог родиться ребенок — это совпадает с годом рождения самой Кендалл.

«В Атланте я был со своей бывшей женой [Аллой Пугачевой] в то время. Она бы не позволила, она бы головы оторвала всем. Это просто совпадение. Хотя хотелось бы в эту легенду верить, ее поддержать, но я человек правды, поэтому чего не было, того не было», — признался Киркоров.

Ранее Кендалл Дженнер рассказала, как не послушалась сестер в 16 лет и пожалела. Они рекомендовали ей пользоваться кремом для век с раннего возраста.

