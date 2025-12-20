Мамиашвили высказался о переходе двукратного чемпиона России по борьбе под флаг Болгарии

Мамиашвили: Борец Мамедов настаивал на переходе в сборную Болгарии

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о переходе двукратного чемпиона России Шамиля Мамедова под флаг Болгарии. Слова функционера приводит ТАСС.

«Он категорически настаивал [на переходе в сборную Болгарии]. Эти переходы есть и будут. Здесь важны интересы национальной команды и мотивация», — сказал Мамиашвили. Глава ФСБР признал, что Мамедов является способным борцом, который отбирался в сборную в предыдущем олимпийском цикле.

Ранее 20 декабря Мамедов в своих соцсетях анонсировал переход под флаг Болгарии со следующего сезона. «Большое спасибо за доверие и возможность выступать и бороться за Болгарию — буду делать все, чтобы оправдать ожидания», — отметил спортсмен.

Мамедов — двукратный чемпион России по вольной борьбе в весовой категории до 65 килограммов. Он выигрывал первенство страны в 2023 и 2024 году. Кроме того, в его активе бронзовая медаль чемпионата мира-2023.