18:56, 20 декабря 2025Спорт

Оценены шансы Овечкина прервать серию в НХЛ без голов

Букмекеры оценили шансы Овечкина прервать безголевую серию коэффициентом 2,10
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jamie Sabau / Getty Images

Букмекеры оценили шансы российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина прервать серию без голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Позднее 19 декабря столичный клуб на своей площадке примет «Детройт Ред Уингс». Поставить на то, что россиянин в этой игре отметится голом, можно с коэффициентом 2,10. Если Овечкин уйдет с площадки без заброшенных шайб, сыграет коэффициент 1,65.

Овечкин не отличался голами в последних матчах регулярного чемпионата НХЛ подряд. Последний раз он забросил месяц назад — в конце ноября «Виннипегу».

Всю заокеанскую карьеру Овечкин выступает за «Вашингтон». 40-летний российский форвард является победителем Кубка Стэнли и рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

