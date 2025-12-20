Пожар вспыхнул в многоэтажке в Москве

Пожар вспыхнул к квартире многоэтажного дома в жилом комплексе «Измайловский» на Первомайской улице на востоке Москвы. Об этом стало известно агентству городских новостей «Москва».

По сведениям издания, огонь распространился на 15-м этаже. Люди просят о помощи.

Как рассказали в столичном управлении МЧС, часть жильцов смогла самостоятельно эвакуироваться. Сотрудники экстренных служб города начали ликвидировать пожар.

Данных о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось о пожаре в жилом доме на севере Москвы.

Тогда были эвакуированы 40 человек, в результате инцидента никто не пострадал.

Еще раньше в подмосковной Кашире загорелось здание администрации.