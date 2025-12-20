Раскрыта главная угроза для США при вторжении в Венесуэлу

Масштабная партизанская война против сил США оказалась бы главной угрозой для американских Вооруженных сил в случае вторжения в Венесуэлу. Об этом РИА Новости рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, собранных Соединенными Штатами сил в Карибском море было бы недостаточно для успешного вторжения в страну. Согласно его оценке, с целью оккупации Венесуэлы Вашингтону понадобилось бы привлечь 500-800 тысяч военнослужащих.

«Главной проблемой было бы венесуэльское ополчение, которое развернуло бы партизанскую войну. Это была бы смерть от тысячи порезов», — выразил мнение собеседник агентства, резюмировав, что у Штатов по-прежнему нет конкретной стратегии применительно к эскалации с Венесуэлой.

Ранее профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец рассказал, что потенциальная война США с Венесуэлой значительно повлияет на мировую торговлю нефтью.