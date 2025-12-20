Россия и Таиланд обсудят запуск карт «Мир»

Руденко: Россия и Таиланд ведут переговоры об использовании карт «Мир»

Россия и Таиланд ведут переговоры об использовании карт «Мир». Об этом заявил заместитель главы МИД России Руденко в беседе с ТАСС.

«Переговоры продолжаются», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел России. До этого стало известно, что карты «Мир» заработали на Мальдивах.

Ранее сообщалось, что Афганистан задумал начать прием карт платежной системы «Мир» ради привлечения российских туристов в страну. Посол этого государства Центральной Азии в Москве Гуль Хассан Хассан отметил, что работа в данном направлении уже ведется.