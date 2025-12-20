Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:42, 20 декабря 2025Экономика

Россия и Таиланд обсудят запуск карт «Мир»

Руденко: Россия и Таиланд ведут переговоры об использовании карт «Мир»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Россия и Таиланд ведут переговоры об использовании карт «Мир». Об этом заявил заместитель главы МИД России Руденко в беседе с ТАСС.

«Переговоры продолжаются», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел России. До этого стало известно, что карты «Мир» заработали на Мальдивах.

Ранее сообщалось, что Афганистан задумал начать прием карт платежной системы «Мир» ради привлечения российских туристов в страну. Посол этого государства Центральной Азии в Москве Гуль Хассан Хассан отметил, что работа в данном направлении уже ведется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе заговорили о «пугающем предупреждении» Путина на прямой линии

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    В Греции пожаловались на траты на Зеленского

    Украину и ЕС обвинили в создании искусственных преград для переговоров

    Военкор заявил о снятии Путиным на прямой линии «главного вопроса по СВО»

    В МИД России назвали главного спонсора Украины

    ЕС начнет терять миллиарды евро из-за кредита Украине

    В США обнародовали материалы дела Эпштейна

    В Британии нашли важный сигнал в речи Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok