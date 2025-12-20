Реклама

12:00, 20 декабря 2025Россия

Россиянин взял в плен троих бойцов ВСУ одним дроном

Оператор с позывным Царек взял в плен троих бойцов ВСУ одним дроном
Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский оператор с позывным Царек взял в плен троих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) одним дроном. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

По данным издания, военный ударил беспилотником по выявленной позиции противника. После этого он заметил троих украинских солдат, которые показали жестами, что сдаются. Один из бойцов ВСУ был ранен в ногу.

Все трое были сопровождены с воздуха до российских позиций.

До этого стало известно, что украинские военнослужащие нашли в зоне спецоперации фальшивые доллары с QR-кодом, который ведет на Telegram-бот для сдачи в плен.

Еще раньше бывшие украинские солдаты взяли в плен бойцов ВСУ под Новогродовкой. Часть пленных вступила захватившее их подразделение.

