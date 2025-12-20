Ученые сообщили о странных признаках 3I/ATLAS

У кометы 3I/ATLAS выявили редкий всплеск энергии за 3 часа до сближения с Землей

У космического объекта 3I/ATLAS ученые обнаружили странный всплеск энергии. Об этом сообщает аккаунт All Day Astronomy в соцсети X.

Отмечается, что сигнал частотой 25 Гц появился в резонансах Шумана всего за 3 часа 20 минут до расчетного момента максимального сближения 3I/ATLAS с Землей. «То, что они точно совпадают с моментом, когда межзвездный объект находится ближе всего к Земле, на мой взгляд, выходит за рамки случайного совпадения», — указал автор поста.

19 декабря межзвездная комета 3I/ATLAS прошла на расстоянии 270 миллионов километров от Земли и теперь удаляется от нее. Появление 3I/ATLAS специалисты заметили 1 июля 2025 года и с тех пор пристально наблюдали за его приближением. Его главная особенность заключается в том, что он прибыл в Солнечную систему извне. Это третий межзвездный объект за историю наблюдений.