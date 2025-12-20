Межзвездный объект 3I/ATLAS максимально приблизился к Земле

Космический объект 3I/ATLAS, который президент России Владимир Путин в шутку назвал секретным оружием России, миновал Землю. 19 декабря он прошел на расстоянии 270 миллионов километров от нашей планеты и теперь удаляется от нее. Это уникальное космическое тело оказалось таким странным, что вызвало споры в научном сообществе. Одни считают его межзвездной кометой, другие называют инопланетным кораблем. Что указывает на его искусственное происхождение и можно ли верить ученому, который об этом заявил?

Как межзвездный объект 3I/ATLAS вторгся в Солнечную систему

Появление 3I/ATLAS специалисты заметили 1 июля 2025 года и с тех пор пристально наблюдали за его приближением. Его главная особенность заключается в том, что он прибыл в Солнечную систему извне. Это огромная редкость: кроме него ученым известно лишь два других межзвездных объекта.

Диаметр 3I/ATLAS составляет менее километра — это слишком мало, чтобы с помощью оптических телескопов детально разглядеть его поверхность на значительном расстоянии. Поэтому о свойствах объекта приходится судить по другим признакам. Подавляющее большинство специалистов полагает, что больше всего он похож на комету.

Снимок 3I/ATLAS, сделанный орбитальным телескопом Hubble в августе 2025 года Фото: NASA / ESA / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Единственный заметный противник этой версии — гарвардский астрофизик Ави Леб. Ему кажется, что у 3I/ATLAS слишком много необычных свойств, которые не вписываются в «кометную теорию».

Леб считает, что все странности 3I/ATLAS легко объяснить, если допустить, что он имеет искусственное происхождение

Одно из аномальных свойств, привлекших Леба, заключается в том, что траектория 3I/ATLAS пролегает рядом с несколькими планетами, в том числе и с Землей. Астрофизик утверждает, что вероятность подобного совпадения крайне мала. Однако, по его мнению, именно такой маршрут избрал бы инопланетный зонд, собирающий информацию о чужой планетной системе.

Когда объект миновал Солнце, его траектория несколько изменилась и стала проходить через точку, где притяжение Юпитера больше притяжения Солнца. Это, как полагает Леб, укладывается в его гипотезу и может означать, что «инопланетный корабль» специально совершил маневр, чтобы пройти рядом с Юпитером и оставить спутники на его орбите.

Но едва ли не самой подозрительной чертой 3I/ATLAS Леб считает неправильное направление его хвоста. У обычных комет он появляется, когда они приближаются к Солнцу и начинают «таять». Из-за солнечного ветра хвост всегда направлен в противоположную от Солнца сторону.

Предполагаемый путь прохождения 3I/ATLAS через Солнечную систему Изображение: NASA /JPL-Caltech / Reuters

У 3I/ATLAS это не так: его хвост направлен к Солнцу, то есть против солнечного ветра. Кроме того, он не уменьшился, когда объект удалился от звезды, хотя «таяние» после этого должно было прекратиться. По мнению Леба, причина в том, что перед нами космический корабль. Странный антихвост — это след работающего двигателя.

Ави Леба прославила гипотеза о происхождении другого межзвездного объекта — астероида Оумуамуа

Повышенное внимание к словам Ави Леба объясняется тем, что его трудно назвать очередным шарлатаном, помешавшимся на летающих тарелках. Это серьезный ученый, в прошлом возглавлявший кафедру астрономии Гарвардского университета. Кроме того, Ави Леб является руководителем проекта Galileo и директором Института теории и вычислений в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики.

Даже самые экстравагантные высказывания Леб всегда сопровождает оговоркой, что искусственное происхождение 3I/ATLAS не доказано. Он сам дает этой идее лишь четыре балла на гипотетической шкале, где ноль — это объект естественного происхождения, а десять — несомненно искусственный аппарат. То есть даже с его точки зрения 3I/ATLAS — скорее комета, чем инопланетный корабль.

Репутацию Леба в научном сообществе это, впрочем, не спасает. Она существенно ухудшилась с 2017 года, когда Солнечную систему посетил Оумуамуа — первый межзвездный объект, известный науке. Оумуамуа был очень тонким, длинным и ни на что не похожим. Специалисты договорились считать его межзвездным астероидом, но так и не смогли объяснить все его странности, хотя попыток было немало.

Оумуамуа Изображение: European Southern Obervatory / M. Kornmesser/Handout / Reuters

Одни предполагали, что люди впервые столкнулись с невиданной «темной кометой» — поэтому у Оумуамуа нет хвоста, но есть ускорение, обычно придаваемое таянием. Высказывались гипотезы, что это огромная глыба застывшего азота или даже сгусток пыли.

У Леба на этот счет была другая теория. В соавторстве с одним из своих аспирантов он опубликовал научную работу, в которой предположил, что Оумуамуа — это гигантский солнечный парус, сооруженный внеземной цивилизацией. Эта версия объясняла и его необычную форму, и ускорение, которое объект набрал.

Быть может, это внешняя оболочка разорванного на части космического аппарата. Просто фольга — ничего сложного. Или, возможно, разведывательный зонд, давным-давно посланный в обитаемый район Солнечной системы. Это кажется мне менее вероятным, но такой вариант есть. Или, может, элемент некоей сети, используемой для связи или навигации Ави Леб

Леба застала врасплох бурная реакция, которую эта идея вызвала и у публики, и у научного сообщества. С одной стороны, о его гипотезе написали даже те популярные издания, которые редко уделяют внимание астрономическим исследованиям. Его обсуждали в соцсетях и звали на телевидение. Правда, преимущественно для того, чтобы поговорить о пришельцах.

У коллег Леба развернувшаяся вакханалия не вызывала ничего, кроме отвращения. Недоказуемая гипотеза об искусственном происхождении Оумуамуа с самого начала казалась специалистам сомнительной. А когда ей заинтересовалась желтая пресса, даже обсуждать что-то подобное многим стало казаться постыдным.

Леб стал замечать, что бывшие соавторы начали его сторониться. Они обоснованно опасались, что его репутация испортит им карьеру, и предпочитали не рисковать. В определенных кругах Леб превратился в посмешище. «В следующий раз, если будет еще один необычный объект, давайте не будем говорить об этом Ави!» — шутили астрономы в Twitter.

Ави Леб Фото: Bryan Bedder / Getty Images for Breakthrough Prize Foundation

В ответ на критику Леб сравнивает себя с Галилеем, который прослыл еретиком, потому что посягнул на научные представления своего времени. Он больше не пытается спасти репутацию и охотно раздает комментарии об инопланетной угрозе, а отсутствие признания у коллег компенсирует благодарственными письмами простых людей, публикуемыми в его блоге.

Астрономы и космические агентства все же пристально следят за 3I/ATLAS

Вероятнее всего, 3I/ATLAS имеет естественное происхождение, но это не делает его менее интересным. О межзвездных объектах так мало известно, что любая информация бесценна. С этим, в частности, связан один из аргументов противников Леба: не исключено, что в особенностях 3I/ATLAS, которые он считает аномалиями, нет ничего необычного. Из-за недостатка данных мы пока не можем судить, что для межзвездных объектов норма, а что — исключение.

После сближения 3I/ATLAS с Землей наступил идеальный момент для изучения этого объекта. Сейчас к нему приковано внимание астрономов и космических агентств всего мира. Кроме того, за ним следят специалисты Международной сети по предупреждению об астероидной опасности (IAWN), созданной ООН в 2017 году.

Последние наблюдения показывают, что по мере приближения к Земле яркость 3I/ATLAS росла. Кроме того, его оболочка из газа и пыли (кома), приобрела слабый зеленый оттенок, которого не было несколько месяцев назад. Скорее всего, это связано с появлением в ее составе диуглерода, а это, в свою очередь, может говорить о характере поверхности объекта.

Снимок 3I/ATLAS, сделанный аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter в октябре 2025 года Фото: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona / Handout / Reuters

Еще одна недавняя научная работа утверждает, что изменение курса 3I/ATLAS после приближения к Солнцу — совершенно нормальное для комет поведение. Леб сравнивал негравитационное ускорение объекта с маневром космического корабля и утверждал, что объяснить его «таянием» кометного ядра невозможно. Авторы работы придерживаются другого мнения.

Мы измерили негравитационное ускорение 3I/ATLAS с помощью астрометрии с длинной базой, используя космические аппараты Psyche и Mars Trace Gas Orbiter. Результаты вполне типичны для обычных комет и определенно не являются рекордными Маршалл Юбэнкс один из авторов работы

Тем временем 3I/ATLAS с огромной скоростью удаляется от Солнца и уже в марте пройдет рядом с Юпитером. Это даст, возможно, последний шанс взглянуть на него поближе с помощью космических аппаратов, работающих на орбите этой планеты.

А затем, если верить Лебу, наступит момент истины. Он подозревает, что инопланетный корабль оставит в Солнечной системе аппараты меньшего размера — например, разведывательные зонды. Если на орбите одной из планет, которую миновал 3I/ATLAS, появятся новые неизвестные объекты, это, по его мнению, будет неоспоримым доказательством его гипотезы. Тогда станет ясно, кто был прав: он или его критики.