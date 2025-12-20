В Киеве прокомментировали информацию о подарке Зеленскому от президента Польши

В Киеве опровергли, что Зеленскому подарили двухтомник о Волынской резне

Лидер Польши Кароль Навроцкий не дарил президенту Украины Владимиру Зеленскому двухтомник о Волынской резне. Такое опровержение поступило от телеканала «Новости.Live», передает РИА Новости.

До этого польские СМИ писали, что Навроцкий преподнес коллеге книгу об украинских националистах.

Во время встречи Зеленского и Навроцкого в зале в Варшаве действительно была книга о Волынской трагедии, прокомментировали в Киеве.

«Принес ли книгу представитель польской делегации, или она уже находилась в помещении, где проходила встреча — неизвестно. Встреча в целом не предусматривала обмена подарками», — разъяснили в пресс-службе «Новости.Live».

До этого сообщалось, что Навроцкий поручил убрать переговорный стол перед встречей с Зеленским. Президент Польши пояснил, что отправил Круглый стол в Музей истории в Варшаве в качестве символа окончания эпохи посткоммунизма.