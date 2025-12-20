Зеленскому вручили в подарок двухтомник «Документы Волынской резни»

Навроцкий подарил Зеленскому двухтомник «Документы Волынской резни»

Президент Польши Кароль Навроцкий вручил в подарок украинскому лидеру Владимиру Зеленскому двухтомник «Документы Волынской резни». Об этом сообщила газета Wiadomości, передает RT.

Как выяснило издание, это произошло во время визита Зеленского в Варшаву.

В подаренном произведении представлены свидетельства очевидцев расправ украинских националистов над поляками.

До этого сообщалось, что Навроцкий поручил убрать переговорный стол перед встречей с Зеленским. Президент Польши пояснил, что отправил Круглый стол в Музей истории в Варшаве в качестве символа окончания эпохи посткоммунизма.

Еще раньше Навроцкий поделился, что поляки не почувствовали должной благодарности от Украины за предоставленную Варшавой помощь.