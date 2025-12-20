Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:38, 20 декабря 2025Мир

Зеленскому вручили в подарок двухтомник «Документы Волынской резни»

Навроцкий подарил Зеленскому двухтомник «Документы Волынской резни»
Майя Назарова

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий вручил в подарок украинскому лидеру Владимиру Зеленскому двухтомник «Документы Волынской резни». Об этом сообщила газета Wiadomości, передает RT.

Как выяснило издание, это произошло во время визита Зеленского в Варшаву.

В подаренном произведении представлены свидетельства очевидцев расправ украинских националистов над поляками.

До этого сообщалось, что Навроцкий поручил убрать переговорный стол перед встречей с Зеленским. Президент Польши пояснил, что отправил Круглый стол в Музей истории в Варшаве в качестве символа окончания эпохи посткоммунизма.

Еще раньше Навроцкий поделился, что поляки не почувствовали должной благодарности от Украины за предоставленную Варшавой помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин послал важный сигнал Западу

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Синоптик оценил вероятность снега в Москве в новогоднюю ночь

    Названа причина смерти звезды «Молодежки»

    У блогерши Вали Карнавал нашли неоплаченные штрафы на общую сумму 300 тысяч рублей

    Рэпер Дрейк поставил на блогера Пола в бою с Джошуа и проиграл 200 тысяч долларов

    Украинский ЦИК назвал цену выборов в стране

    Умер актер из сериала «Молодежка»

    Зеленскому вручили в подарок двухтомник «Документы Волынской резни»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok