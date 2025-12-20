Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
23:24, 20 декабря 2025Спорт

В Кремле прокомментировали сейвы Сафонова в финале Межконтинентального кубка

Песков: Сейвы Сафонова в финале Межконтинентального кубка шикарные, браво
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков оценил игру российского вратаря «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвея Сафонова, отразившего четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка, назвав ее шикарной. Об этом пишет ТАСС.

«Да, красиво! Браво, это здорово. Шикарно!» — заявил Песков.

Команда, по словам Пескова, гордится Сафроновым и правильно делает.

Сафронов в финальном матче ПСЖ с «Фламенго» отразил четыре из пяти пенальти в послематчевой серии. Игра закончилась со счетом 2:1 по пенальти в пользу французской команды.

Российский футболист начал выступать за ПСЖ с лета 2024 года, в сезоне 2024/2025 лн стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА.

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что у российского голкипера Матвея Сафонова откололся кусочек кости руки во время финала Межконтинентального кубка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток погиб при взрыве регенеративного патрона в Химках. Двое пострадавших госпитализированы. Что известно о происшествии?

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Плющенко высмеяли после пластики лица у Тимура Хайдарова. Звезды готовы платить хирургу вопреки скандалам и смерти пациента

    Российские бойцы показали на видео уничтожение «подарка» в ангаре ВСУ

    Появились кадры с места взрыва в Химках

    Пострадавшего в Химках подростка прооперировали

    Нанесенный Украине ущебр в ходе конфликта подсчитали

    Жители российского региона остались без света после атаки ВСУ

    Лавров анонсировал ответ России на западные санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok