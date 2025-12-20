В Кремле прокомментировали сейвы Сафонова в финале Межконтинентального кубка

Песков: Сейвы Сафонова в финале Межконтинентального кубка шикарные, браво

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков оценил игру российского вратаря «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвея Сафонова, отразившего четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка, назвав ее шикарной. Об этом пишет ТАСС.

«Да, красиво! Браво, это здорово. Шикарно!» — заявил Песков.

Команда, по словам Пескова, гордится Сафроновым и правильно делает.

Сафронов в финальном матче ПСЖ с «Фламенго» отразил четыре из пяти пенальти в послематчевой серии. Игра закончилась со счетом 2:1 по пенальти в пользу французской команды.

Российский футболист начал выступать за ПСЖ с лета 2024 года, в сезоне 2024/2025 лн стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА.

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что у российского голкипера Матвея Сафонова откололся кусочек кости руки во время финала Межконтинентального кубка.