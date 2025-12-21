Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:00, 21 декабря 2025Бывший СССР

Боец ВС России взял в плен троих украинцев одним дроном и снял это на видео

Боец ВС России взял в плен троих солдат ВСУ одним дроном и снял это на видео
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Боец Вооруженных сил (ВС) России взял в плен троих солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) одним дроном и снял это на видео. Кадры опубликовал военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале.

Оператор с позывным Царек ударил беспилотником по выявленной позиции противника. После этого из укрытия вышли три украинских бойца и показали жестами, что они сдаются. Один из них был ранен в ногу.

До этого появились новые кадры мощных прилетов двух «Гераней». Подчеркивается, что целью ударов стал маслоэкстракционный комплекс Allseads Black Sea.

Ранее уничтожение двух бойцов Вооруженных сил Украины дроном-камикадзе сняли на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дискуссии проходят конструктивно». Дмитриев раскрыл детали первого дня переговоров по Украине в Майами

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Российский посол раскрыл планы Ирландии по поводу вступления в НАТО

    Власти Венесуэлы резко осадили США после захвата танкера

    Юрист предупредил о попытках мошенников похитить новогодние премии

    Телевидение и радио отключат в одном российском регионе

    Боец ВС России взял в плен троих украинцев одним дроном и снял это на видео

    В Европе поддержали нежелание Путина прислушаться к Стармеру и Макрону

    Силовики сообщили о саботаже Нацгвардией Украины приказов командования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok