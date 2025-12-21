Боец ВС России взял в плен троих украинцев одним дроном и снял это на видео

Боец ВС России взял в плен троих солдат ВСУ одним дроном и снял это на видео

Боец Вооруженных сил (ВС) России взял в плен троих солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) одним дроном и снял это на видео. Кадры опубликовал военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале.

Оператор с позывным Царек ударил беспилотником по выявленной позиции противника. После этого из укрытия вышли три украинских бойца и показали жестами, что они сдаются. Один из них был ранен в ногу.

До этого появились новые кадры мощных прилетов двух «Гераней». Подчеркивается, что целью ударов стал маслоэкстракционный комплекс Allseads Black Sea.

Ранее уничтожение двух бойцов Вооруженных сил Украины дроном-камикадзе сняли на видео.

