Экс-дипломат Крук: ЕС продолжает конфликт с РФ, чтобы скрыть свои проблемы

Европейские страны продолжают конфликт с Россией, чтобы скрыть свои экономические проблемы. К такому мнению пришел в эфире YouTube-канала Deep Dive британский дипломат в отставке Аластер Крук.

«Европейцы настроены очень серьезно и хотят, чтобы Россия потерпела унизительное поражение. Ситуация в экономике ЕС, прямо скажем, катастрофическая», — посетовал эксперт.

По словам экс-дипломата, сейчас «наблюдается падение уровня жизни не только простых людей, но и элиты». При этом эксперт отметил, что для прямого военного противостояния с Россией у Европы нет ресурсов. Тогда она может попробовать совершить провокацию, чтобы втянуть Соединенные Штаты.

К примеру, страны ЕС могут организовать провокацию в Балтийском или Черном морях, высказал мнение Крук.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан раскритиковал Евросоюз за попытки разжечь конфликт с Россией. Политик сравнил амбиции главы евродипломатии Каи Каллас с амбициями Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта.

До этого венгерский премьер также сравнил европейцев с нацистами. Он заявил, что политика ЕС напоминает действия фашистской Германии в период начала Второй мировой войны.