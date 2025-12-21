Футболист «Барселоны» получил тяжелую травму на тренировке

Футболист «Барселоны» Кристенсен получил тяжелую травму на тренировке

Футболист «Барселоны» Андреас Кристенсен получил тяжелую травму на тренировке. Об этом сообщается на странице каталонской команды в соцсети X.

Датский защитник неудачно выполнил скручивание колена, в результате чего у него произошел частичный разрыв передней крестообразной связки. Его восстановление займет как минимум четыре месяца.

Кристенсен защищает цвета «Барселоны» с 2022 года. За это время вместе с сине-гранатовыми он стал двукратным чемпионом Испании и по разу победил в Кубке и Суперкубке страны. В нынешнем сезоне датчанин провел за клуб 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

19 декабря стало известно, что российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов сломал руку во время финала Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго». Сафонов принес парижанам победу в серии пенальти, отразив четыре подряд удара соперников. Теперь голкипер пропустит 3-4 недели.

