16:51, 21 декабря 2025Спорт

Футболист «Барселоны» получил тяжелую травму на тренировке

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters

Футболист «Барселоны» Андреас Кристенсен получил тяжелую травму на тренировке. Об этом сообщается на странице каталонской команды в соцсети X.

Датский защитник неудачно выполнил скручивание колена, в результате чего у него произошел частичный разрыв передней крестообразной связки. Его восстановление займет как минимум четыре месяца.

Кристенсен защищает цвета «Барселоны» с 2022 года. За это время вместе с сине-гранатовыми он стал двукратным чемпионом Испании и по разу победил в Кубке и Суперкубке страны. В нынешнем сезоне датчанин провел за клуб 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

19 декабря стало известно, что российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов сломал руку во время финала Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго». Сафонов принес парижанам победу в серии пенальти, отразив четыре подряд удара соперников. Теперь голкипер пропустит 3-4 недели.

