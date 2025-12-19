Реклама

15:23, 19 декабря 2025Спорт

Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка

Футболист ПСЖ Сафонов сломал левую руку в финале Межконтинентального кубка
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов сломал руку во время финала Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго». Об этом сообщается на сайте французского клуба.

В клубе рассказали, что футболист получил перелом левой руки. Отмечается, что повторное обследование будет проведено через 3-4 недели.

17 декабря Сафонов принес ПСЖ победу в Межконтинентальном кубке над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти российский голкипер совершил четыре сейва подряд и помог парижанам завоевать шестой титул в нынешнем сезоне.

До этого россиянин провел в стартовом составе ПСЖ три матча, в которых пропустил два мяча. Сафонов получил место в основе клуба после травмы Люки Шевалье.

