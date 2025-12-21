Корреспондент BBC Розенберг перевел слово «подсвинки» как «маленькие поросята»

Корреспондент BBC Стив Розенберг поделился процессом перевода на английский язык заявления президента России Владимира Путина о «европейских подсвинках». Об этом он рассказал журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

«Я (...) перевел как маленькие свиньи или поросята. Думаю, именно такой перевод я использовал. Так что это, безусловно, было интересное новое слово на дипломатической сцене», — сказал он.

По словам журналиста, он долго мучился, переводя эту фразу, потому что есть разные слова для перевода выражения российского лидера. Однако он подчеркнул, что это было сложно.

Ранее Путин объяснил, что под словом «подсвинки» не имел в виду никого конкретного в Европе. По словам главы России, он никогда не переходит на личности и ничего такого себе не позволяет.