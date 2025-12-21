Лукашенко посетит Россию и встретится с Путиным

Белорусский президент Александр Лукашенко 21-22 декабря совершит визит в Россию. Запланирована встреча политика с главой РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Президент Беларуси 21-22 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию для участия в саммитах Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Мероприятия состоятся в городе Санкт-Петербурге», — говорится в заявлении.

Как уточняется, традиционная неформальная встреча глав государств-участников СНГ состоится 22 декабря. Политики оценят перспективы интеграционного взаимодействия, а также подведут итоги уходящего года.

Ранее Александр Лукашенко в интервью западным СМИ назвал российского главу Владимира Путина «волкодавом» в политике. Политик отметил, что Путин давно руководит большой страной.

До этого Лукашенко во время интервью американским журналистам попросил не задавать «гадкие вопросы» про Владимира Путина, главу США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Белорусский лидер назвал себя убежденным сторонником Трампа.