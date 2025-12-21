На Западе заявили о неудаче Европы в переговорах по Украине

Майцин: Европа не смогла сыграть решающую роль в мирных переговорах по Украине

Европа не смогла сыграть решающую роль в мирных переговорах по Украине. Об этом заявил аналитик Европейского политического центра (EPC) Юрай Майцин в статье для Anadolu.

По его словам, с момента начала конфликта между Россией и Украиной европейские страны оказали Киеву беспрецедентную военную и дипломатическую поддержку. Он уточнил, что по ряду направлений вклад Европы даже превзошел помощь со стороны США.

Однако, уточняет аналитик, Европа не смогла стать ключевым участником мирного процесса, инициированного администрацией президента США Дональда Трампа. Он добавил, что вместо попыток формировать и направлять переговорный трек европейские государства предпочли позицию наблюдателя.

Ранее в МИД России заявили, что Европа и НАТО ведут курс, который может поставить мир на грань третьей мировой войны. Уточняется, что в обновленной Национальной стратегии обороны на 2025-2030 годы Румынии говорится, что стране угрожает Россия.