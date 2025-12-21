Реклама

02:33, 21 декабря 2025Культура

Названа причина отмены концерта Долиной в российском городе

РИА Новости: Концерт Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа»
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Концерт певицы Ларисы Долиной в Туле, который должен был состояться 4 января 2026 года, отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг имени артистки». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на директора компании-организатора мероприятия Владислава Серенко.

До этого сообщалось о том, что организаторы не смогли продать на концерт Долиной в ДК «Туламашзавод» 344 билета из 724.

Ранее Верховный суд России принял решение по делу Долиной в пользу покупательницы квартиры Полины Лурье. Если певица и ее родные не покинут жилплощадь добровольно в ближайшее время, Мосгорсуд рассмотрит вопрос о принудительном выселении.

Судебный психиатр Николай Амбарцумов в свою очередь выразил менение, что Лариса Долина в момент продажи квартиры была в адекватном психическом состоянии.

