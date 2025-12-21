Песков словами «все, хана» оценил продолжение истории с предложением во время прямой линии

Представитель Кремля Дмитрий Песков словами «все, хана» оценил продолжение истории с предложением Кирилла Бажанова своей невесте во время прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом сообщает журналист Павел Зарубин.

После прямой линии молодой человек позвонил своей девушке, однако она в ответ попросила поговорить о произошедшем дома. Зарубин показал эти кадры Пескову.

«Все, хана! Хана!» — пошутил пресс-секретарь президента.

Во время прямой линии Бажанов также пригласил Владимира Путина на свадьбу. Задавая вопрос о мерах поддержки молодых семей, Баженов рассказал, что является сыном священника и встречается с девушкой уже восемь лет.